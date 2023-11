Cantora Simone é homenageada no Grammy Latino

A cantora Simone foi homenageada nesta edição do Grammy Latino, que começou na noite de domingo, 11, em Sevilha, na Espanha.

A homenagem foi dada ao conjunto da obra ao longo dos 50 anos de carreira da artista. Simone foi celebrada com depoimentos de Milton Nascimento, Ivan Lins, Martinho da Vila e Zélia Duncan.

Simone agradeceu a todos os compositores, produtores e músicos, além de seus fãs e sua esposa. “Meu amor à música nestes 50 anos foi tão grande que se converteu na minha própria existência”, finalizou.

A 24ª edição do Grammy Latino acontecerá no dia 16 de novembro e será exibida exclusivamente no BIS e na Globoplay, com transmissão gratuita para não assinantes. A cerimônia será comentada pelos jornalistas Guilherme Guedes e Kenya Sade.