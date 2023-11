A fortuna de Thiaguinho já passou a de Silvio Santos. Saiba o valor

O cantor tem um patrimônio maior do que um dos maiores comunicadores da TV brasileira a conta foi feita em relação a um ano

Thiaguinho não é sucesso só na música e no pagode, o músico tem investimentos que fazem o seu patrimônio ser maior que o de muitos famosos por aí, como o de Silvio Santos. De acordo com a Forbes, só em 2020 sua empresa faturou mais de R$ 2 bilhões de reais.

A vida do cantor passa pela música, mas também tem um pé nos negócios, principalmente no ramo das gravadoras e contratos milionários em seu nome.

De acordo com o site Suno, o dono do SBT teria uma fortuna avaliada em R$1,9 bilhão, valor menor do que Thiaguinho recebeu em um ano.