Cantor Leon Correia comemora aniversário se apresentando no Lago Sul

A festa contará com a presença de familiares e amigos do cantor, porém com capacidade reduzida e seguindo todas as normas de segurança impostas pela Legislação Federal. E além de toda a celebração, o evento também terá show do cantor e o som do DJ Tom Mark.

“Espero nada menos que um ano abençoado. Que possamos voltar a fazer o que mais amamos. Eu em especial, estou doido para voltar a rodar o Brasil fazendo o que amo: cantar. Dentro dessa realidade em que estamos vivendo, amanhã estarei comemorando uma data especial não só para mim, por ser o meu aniversário, mas também pela inauguração de mais um empreendimento na cidade. Levarei um show recheado de canções novas que estão tocando no cenário brasileiro e também as minhas autorais que fazem parte da minha história” afirmou.

Absolutto Gastrobar

Absolutto Gastrobar traz uma carta de drinks clássicos e também autorais, que serão assinados pelo mixologista William Durães. Além disso, a casa promete variados pratos de petiscos para os convidados que irão frequentar o estabelecimento.

“Nosso principal objetivo é fazer com que os clientes se sintam à vontade. Com isso, separamos drinks para todos os paladares como os cítricos, doces, amargos, bubbles”, garante empresário.

A casa tem capacidade para até 200 pessoas e possui uma grande estrutura para reunir amigos e até mesmo familiares.