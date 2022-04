Camila Pitanga curte Baile de Arara ao lado do namorado

Ao lado de Patrick Pessoa, a atriz usou um look bem carnavalesco na comemoração, com biquíni de brilho e saia

Camila Pitanga, de 44 anos, curtiu a festa Baile de Arara, no Rio de Janeiro, na noite de ontem (20), ao lado do amado, Patrick Pessoa. Para festejar junto com o escritor, a atriz usou um biquíni com pedras na parte de cima e uma saia curta combinando.

Foto/Reprodução

A comemoração carnavalesca também contou com vários famosos, como Marina Ruy Barbosa, Bárbara Paz e outros.

No último dia 11, Camila comemorou um ano de relacionamento com Patrick e decidiu compartilhar uma declaração ao amado. Com uma sequência de fotos no Instagram, ela afirmou que a comemoração de um ano deles foi bastante festejada.

“Ontem, 10 de abril, nossa celebração de um ano foi tão curtida, celebrada a cada instante, em cada olhar parado, cada suspiro dessa felicidade nossa que estamos vivendo”, escreveu.

Ela continuou dizendo que adora a forma como os dois têm amor pela vida e também agradeceu por tudo que já viveram durante esse 1 ano de namoro. “Nossa, inclui nossos filhos, pais, amigos, nosso amor pela vida. Sou grata a cada instante, cada conversa, cada faquinha sentida no peito, no ventre. Estou inteira e plena contigo. Já era Patrick. Eu te amo cara”, afirmou.

Os dois começaram um relacionamento meses após a atriz terminar o namoro com a produtora Beatriz Coelho. Camila e Beatriz namoraram durante 1 ano e 11 meses e terminaram o relacionamento em dezembro de 2020.