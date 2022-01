Camila Loures revela que foi descartada do BBB 21

Dias antes da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo) começar, a influenciadora e youtuber Camila Loures, 26, revelou nesta terça-feira (4) em seus Stories que foi convidada para compor o elenco do BBB 21, no grupo Camarote. Porém, ela conta que, pouco tempo antes do reality começar, foi descartada.

“Eu estou vendo alguns influenciadores que estavam cotados para ir, o pessoal especulando e tal. E alguns falando que não vão. Pode ser mentira, como foi no ano passado, em que a Viih Tube falou que não ia e ela estava confinada”, começou ela.



Então, a influenciadora relembra que chegou a ser convidada para a 21ª edição do reality, e que participou do processo até o início de janeiro. “No ano passado eu passei por isso. Fui chamada para o BBB, fiz o exame em setembro e eles não me negaram. Foram me levando em outubro, novembro, dezembro”, disse.



“Eu fiquei jurando que ia. Eu adiantei vídeo, mudei meu cabelo, fiz tudo”, explicou. “Em janeiro falaram que não iam seguir comigo. Foi mais ou menos no dia 7. Meu mundo caiu. Fiquei chateadíssima, era meu sonho. Eu queria muito”, continuou.



“Eu sei que eles não têm culpa, acontece. Só fizeram a entrevista. Não prometeram nada. Mas é algo ruim porque não depende de você”, finalizou a youtuber, que tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram.



BBB 22



Boninho, diretor do Big Brother Brasil, enlouqueceu a web na tarde deste domingo ao publicar um vídeo no Instagram com imagens da casa da 22ª edição do Big Brother Brasil e deixar um enigma sobre os possíveis integrantes do camarote do reality, que estreia em 17 de janeiro.



No vídeo, ele deixou uma legenda com o enigma: “2022-22, que tem, tem também ‘bá’, um país tem, tem nome repetido, que tal ‘ro’, tem que tem duas letras no nome, tem que vai e vem, tem mãe gente misturada.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“Atenção, preste bem atenção! Está tudo aí como prometido. Tem número, tem letra, tem spoiler do BBB 22”, escreveu o diretor marcando Tadeu Schmidt, o novo apresentador do reality.



Internautas comentaram o enigma dizendo que já olharam várias vezes e não conseguem decifrar. “Que quebra-cabeça confuso e quem começou vai ter que terminar”, escreveu uma pessoa. “Boninho não entendi nada”, comentou outro. “Boninho tu me mata nessas pistas”, disse um internauta.



Teve ainda seguidores do diretor que arriscaram um palpite dizendo que a cantora Inês Brasil está no reality. Mas no dia 31 de dezembro a filha da cantora postou um tuíte questionando Boninho o porquê a artista não tinha sido escalada para o BBB 22.