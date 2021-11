Caio Coppolla é contratado pela Jovem Pan News após deixar a CNN Brasil

O programa vai abordar um tema específico, “combinando os editorais incisivos de Coppolla a entrevistas com especialistas e autoridades públicas”

Após deixar a CNN Brasil, Caio Coppolla foi contratado pela Jovem Pan News. Segundo anúncio feito pelo canal nesta segunda (1º), o comentarista político vai apresentar um novo programa diário chamado Boletim Coppolla, com estreia programada para novembro.

A atração será exibida na TV Jovem Pan News, na Rádio Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Vai ao ar à noite, com reprise pela manhã, durante o Jornal da Manhã, e na programação da tarde. “É um reforço de peso para o nosso jornalismo de opinião. E era o nome mais pedido pela audiência”, afirma Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha, presidente do grupo.

Segundo o canal, o programa vai abordar um tema específico, “combinando os editorais incisivos de Coppolla a entrevistas com especialistas e autoridades públicas”. A nota destaca ainda que o comentarista foi revelado pela rádio Jovem Pan em 2019.

Em suas redes sociais, Coppolla comemorou o retorno e disse que a Jovem Pan é uma “emissora tradicional e disruptiva, em que impera a liberdade de expressão”.

Ele escreveu ainda que, apesar da grande responsabilidade, está se sentindo alegre como Manuel Bandeira em “Pasárgada”. O comentarista parafraseou o poema: “Fui-me embora para a Pan/Lá sou amigo do rei/Lá terei o programa que eu quero, falando o que escolherei.”

Coppolla estava na CNN Brasil desde o lançamento da emissora, em março de 2020. O contrato dele se encerrou neste domingo (31) e não foi renovado “em comum acordo”, segundo a CNN.