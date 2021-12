BTS anuncia período prolongado de descanso após retorno aos palcos

A Big Hit Entertainment, empresa que gerencia a carreira do BTS, anunciou neste domingo (5) que o grupo fará “um segundo período oficial de descanso prolongado.”

A empresa ainda afirmou que a pausa proporcionará aos membros do grupo de k-pop a chance de se “inspirar e recarregar com energia criativa.”



“Gostaríamos de informar que o BTS está planejando ter um segundo período oficial de descanso estendido desde o primeiro em 2019, depois de completar seus eventos oficiais programados”, diz a declaração.



Ainda no comunicado divulgado nas redes sociais, a Big Hit Entertainment compartilhou que o BTS planeja retornar em março, com uma apresentação em Seul, na Coreia do Sul.



A notícia do hiato veio depois que o grupo fez sua primeira pausa em 2019, quando a mesma empresa expressou a necessidade dos membros de “aproveitar a vida normal de jovens na casa dos 20 anos.”