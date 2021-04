Live do Bruninho vai ter intérprete de libras e doações para pacientes com COVID 19 do hospital de Ceilândia

O artista brasiliense destinará arrecadação de sua Live para o Projeto Amor a Mais

O Ativista Cultural e DJ brasiliense Bruninho Afonso surpreende mais uma vez nas suas ações sociais, após sucesso com os projetos Cestas Solidárias e Leilão do Amor, ele irá destinar as doações da sua Live do Bruninho, que acontece no próximo dia 01 de Maio, para famílias de pacientes internados com COVID 19 no Hospital da Ceilândia, através do Projeto Social Amor a Mais.

Quem quiser doar basta acessar o QR code que estará disponível na tela da “Live do Bruninho” que será transmitido pelo canal do YouTube do Jornal de Brasília.

Além das doações, a intérprete de Libras brasiliense Neillyane Magalhães irá traduzir a Live para surdos. O cenário da Live do Bruninho será inspirada no Programa de Hebe Camargo, a apresentação ficará por conta da celebridade David Brazil e shows de cantores brasilienses. Bruninho Afonso também promete tocar um set especial para o momento, tudo isso direto do Dobo Studios que fica no Complexo Lake Side.

A live será transmitida pelo canal do You Tube do Jornal de Brasília! Fique ligadinho para não perder.