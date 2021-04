Bruninho Afonso se inspira em cenário do Programa de Hebe Camargo em Live e apresenta trabalho como DJ

No cenário não irá faltar o famoso sofá, onde David Brazil irá receber personalidades do DF

Uma das personalidades mais atuantes na cena cultural da capital federal, Bruninho Afonso promete surpreender na quarta edição de sua Live “Baile do Bruninho”, eleita pela mídia e formadores de opinião como a melhor Live já realizada em Brasília. A Live que será inspirado no cenário do Programa da Hebe, acontecerá direto do Dobo Studios que fica no complexo LakeSide, no dia 01 de maio, à partir das 17h.

Com apresentação de David Brazil que receberá personalidades da capital com muita música e bate papo. Quem comanda o musical é o cantor baiano Danilo Lira trazendo todo o swing do pagode baiano.

“As minhas lives são marcadas pela alegria, ainda mais agora com esse cenário em homenagem a Hebe, a personalidade brasileira mais alegre que já tivemos” declara Bruninho.

Bruninho também irá apresentar um set especial de seu novo trabalho como DJ.

Pela Live Baile do Bruninho já passaram os artistas João Bosco e Gabriel, Mila, Allana Macedo, Jonas Esticado, Luiza Brunet, Gabriel Corrêa e muitos outros. A transmissão será pelo canal de Bruninho no YouTube.