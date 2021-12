Bruna Marquezine ganha elogios ao publicar fotos de biquíni

Vários famosos fizeram comentários sobre a beleza da artista. “Pelo amor”, disse a atriz Giovanna Ewbank. “

Bruna Marquezine, 26, ganhou elogios após publicar fotos de biquíni nas redes sociais nesta quinta-feira (9). Na sequência de imagens, a atriz aparece em um barco usando joias e uma bolsa holográfica.

Vários famosos fizeram comentários sobre a beleza da artista. “Perfeitona”, escreveu o ator Ícaro Silva.” “Pelo amor”, disse a atriz Giovanna Ewbank. “Ah, garota, não me irrita”, brincou a empresária Marina Morena.



Fotos: Reprodução/Instagram

Em novembro, a atriz se pronunciou sobre a polêmica por ter usado uma fantasia de enfermeira sexy no Halloween.Em comunicado publicado em suas redes sociais, ela disse que respeita todas as profissionais de enfermagem e as vê como “heroínas”.

“Jamais seria minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween”, escreveu.

No mesmo mês, revelou ter feito teste para interpretar a Supergirl no filme “The Flash”, da DC Comics. Em entrevista ao podcast Mamilos, Marquezine contou que ficou em segundo lugar na seleção internacional. O papel foi conquistado por Sasha Calle, 26.

Segundo a artista, a pandemia da Covid-19 foi um dos motivos para ela não ter sido escolhida. As limitações provocadas pelo vírus a impediram de ir para Londres, na Inglaterra, onde o filme foi rodado.

“Não tinha como ir, tentaram de todas as formas possíveis”, disse. “Mas esse não foi o único motivo, o papel era dela (Sasha Calle).”