Bruna Marquezine chora ao falar sobre carinho após conquista internacional

Ela ficou comovida ao receber os parabéns do funcionário do serviço de quarto do hotel em que está hospedada ao pedir, por telefone, um creme de aspargos

A atriz Bruna Marquezine, 26, chorou de emoção na noite desta sexta-feira (11) ao falar sobre o carinho do público após a notícia de sua estreia como atriz no cinema internacional, no papel de Penny, a protagonista feminina de “Besouro Azul”, da DC Comics.

Ela ficou comovida ao receber os parabéns do funcionário do serviço de quarto do hotel em que está hospedada ao pedir, por telefone, um creme de aspargos, após um dia de trabalho. Alexandre, o atendente, desejou boa sorte e disse ter ficado feliz com a conquista da atriz brasileira.

No Instagram, Marquezine falou sobre o carinho do público, agradeceu e contou que tem chorado com frequência desde que foi escolhida para o papel.

“Eu tenho me emocionado com muita frequência. “Tô sem palavras com o carinho que estou recebendo”, disse. “Eu tô flutuando, eu choro de meia em meia hora”.

Ela lembrou as críticas e ataques que já recebeu nas redes sociais no passado e falou sobre a dor ao se sentir menosprezada. “Por muito tempo eu acreditei no que me falavam. E me questionei se eu era merecedora do lugar em que eu estava”, disse.

Marquezine citou a hostilidade que existe na internet e disse que é raro ter tanto apoio, como acontece agora. Ela já havia ficado emocionada ao receber, por chamada de vídeo, a informação sobre a escolha de seu nome para a produção.

A atriz lembrou os 20 anos de carreira, disse que vem se capacitando e afirmou que batalhou muito para conquistar o papel no cinema internacional. Falou também sobre o apoio de sua equipe e das pessoas que a amam, mas destacou o seu mérito e aconselhou os seguidores a saberem valorizar isso nas vidas deles também.

“Só você sabe o quanto se dedicou, o quanto trabalhou”, disse.

A escolha de Marquezine para o filme foi noticiada pelo portal americano The Wrap. O personagem do herói ficou a cargo do ator Xolo Maridueña, o Miguel Diaz de “Cobra Kai”, em seu primeiro papel no cinema. Ele interpretará o primeiro herói latino do universo da DC Comics.