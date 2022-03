Assim como todo o Brasil, Paulo André se revolta com sorteio na ‘Prova do Líder’

O gato se estressou ao descobrir que ficou 24 horas de pé sem necessidade

O Brasil está com você, Paulo André! Todos estamos revoltados com a interrupção da ‘Prova do Líder’ de resistência para ser decidida na sorte. Isso aconteceu ontem, (11), durante o programa, quando Tadeu Schmidt disse que iriam interromper para manter a saúde dos participantes intacta — tenha dó né?

O atleta ficou revoltado ao ser o primeiro a ser eliminado entre ele, Natália e Lucas — ficando a liderança com o último — através de um sorteio. “Eu tô muito inteiro! Se me colocasse mais 48 horas eu ficaria. 24 horas de pé para não ganhar o bagulho?”, disse ele na sala.

o PÁ revoltando com o sorteio. no lugar dele eu taria IGUAL pic.twitter.com/5fJ6dwh93A — Matheus Rocha (@matheus) March 12, 2022

Quando o programa acabou foi estressadíssimo para o quarto, onde desabafou com Scooby e Douglas. Pedro disse que não era uma prova de atletismo, PA rebateu: “Fé em Deus, cara! Por isso, ‘tá ligado? Prova de atletismo eu corro 100m, ter que ficar 23 horas e 50 minutos para decidir a prova na sorte, ‘tá ligado? Tudo bem, tinha que ter interrompido, mas porra, mais fácil ter tirado adedanha ali e metido o pé, que nem tu fez!”, e finalizou dizendo: “Não tem como não ficar puto”. Não tem mesmo, PA, não tem!

Priorizando a saúde dos participantes a prova do líder da semana foi interrompida e decidida através de um sorteio. O PA não ficou muito feliz da prova de resistência ter sido decidida dessa forma, já que o jogo é sobre comprometimento, garra. #BBB22 pic.twitter.com/wqsUdJDcXk — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 12, 2022

Depois desabafou com Arthur Aguiar e disse que ele não joga como ele, então as provas são a válvula de escape para ele. PA disse que poderia ter dado o triplo que deu e usou como exemplo: “É a mesma coisa de estar nas Olimpíadas, correndo 100 metros, faltando vinte metros para acabar, eu tô na frente, param a prova e falam que vai ser na sorte e não terá linha de chegada”. Arthur tentou interrompe-lo, mas eu entendo plenamente PA — assim como o Brasil, claro.