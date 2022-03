Natália chama Paulo André e Arthur Aguiar de “encostos”

Ah se fosse um dos meninos falando um negócio desses… Já pensou?

Durante a ‘Prova do Líder de Resistência – Americanas’, nesta sexta-feira, (11), que vai entrar para a história como a única que foi decidida na sorte, Natália ofendeu Paulo André e Arthur Aguiar na surdina.

Lina disse que Jessilane deveria estar feliz com ela e Natália ainda na prova, então Natália disparou: “Tomara que ela ore muito para os encostos [Arthur Aguiar e Paulo André] saírem. Em nome de Jesus! Eu vou ficar aqui até…”. Que feio hein mocinha?

Aliás não é primeira vez que usam a oração em vão ali em prova de resistência né? Laís orou ao pai, já falecido, que tirasse Arthur Aguiar da prova para que ela vencesse com Jade Picon — era a ‘Prova do Líder de Resistência – PicPay’.

Resultado: nem Natália, nem Laís venceram as provas. Ou seja, usar oração contra as pessoas é bem feio né? Aliás Natália começou com esse comportamento depois que grudou em Eliezer. Imagina perder o BBB, onde era favorita, por causa do publicitário? Deuselivre!