Bruna Marquezine celebra aniversário de Anitta

Elas se tornaram amigas no início do ano após um desentendimento em 2019, quando Anitta teria ficado com Neymar

Bruna Marquezine, de 26 anos, parabenizou Anitta, que completou 29 anos nesta quarta-feira (30) através de suas redes sociais. A atriz e a cantora se tornaram amigas no início deste ano, após um desentendimento em 2019, quando Anitta ficou com o ex-namorado de Marquezine, Neymar. "Minha Brazid, feliz seu dia! Saúde, amor, paz e proteção! Que seus sonhos continuem se realizando! Muito feliz com nosso reencontro tão potente e por poder admirar a sua força e espontaneidade de perto e celebrar junto com você suas conquistas e vitórias", começou Bruna. "Mas vou estar aqui nos momentos difíceis também, tá? Que sejam poucos. Pode contar sempre comigo! Eu sei que é recente, mas a conexão foi instantânea e arianas e leoninas são intensas, então eu já posso dizer que te amo", finalizou. Foto/Reprodução/Redes Sociais A atriz ainda colocou o sucesso global, 'Envolver', de Anitta no fundo da foto. Recentemente, ao participar do pod delas, apresentado por Tatá Estaniecki e Boo,Bruna celebrou ter se acertado com a cantora após o desentendimento. "A gente nunca brigou, mas rolou uma questão. Eu fiquei magoada, tá claro, não tem por que falar que não foi nada, eu fiquei chateada e viram. Mas não tenho mais argumento para sustentar isso. Naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que ainda existe? E as pessoas também gostam de reforçar isso, a inimizade, a competição, de exaltar uma e diminuir outra. E várias vezes eu perguntava 'por que eu não falo com ela?'" explicou durante o papo.