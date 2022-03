Bruna Marquezine afirma não se lembrar de teste para ‘Besouro Azul’

Eu lembro que o diretor me dava o direcionamento e eu não fazia nada do que ele tinha pedido porque eu estava surda, cega, tremendo, suando

Bruna Marquezine contou no podcast ‘Poddelas’ como foram os testes para o filme ‘Besouro Azul’, do qual será protagonista.

A atriz disse ter feito outro teste para a Warner Bros. não tanto tempo antes do teste para o filme da DC, e que o processo para o filme de herói foi muito rápido. “Chegou a oportunidade na quinta, eu tinha até segunda para enviar (o vídeo). Três dias depois falaram: ‘Amanhã o diretor gostaria de ter uma reunião com ela por Zoom, a gente vai gravar as cenas novamente’. E dias depois disseram: ‘A gente precisa que ela venha para Los Angeles para fazer o teste de química'”.

Ela disse que a terceira etapa, que foi presencial, foi onde o nervosismo bateu. Ela contracenou com o ator Xolo Maridueña, que será seu par romântico no longa. “Eu ainda quero perguntar para ele, que estava de fora: ‘Como é que estava?’, porque a primeira parte eu não lembro. Eu estava ali, modo automático. Eu lembro que o diretor me dava o direcionamento e eu não fazia nada do que ele tinha pedido porque eu estava surda, cega, tremendo, suando, e aí no meio da cena eu falava:

‘Estou esquecendo tudo que ele falou e estou fazendo uma b*sta’. E eu olhando para a cara dele (Xolo) e pensando: ‘Ele é bom ator demais, o que eu estou fazendo aqui?’. Gravamos a primeira cena que tinha um quê de comédia, e aí tinha uma segunda cena dramática, que aí já é mais a minha área. Chorar é comigo mesmo. Na segunda (cena) já tinha passado o nervosismo inicial também, eu já estava um pouco mais tranquila. Ele (o diretor) perguntou se eu conseguia chorar, e eu disse: ‘Fica tranquilo, que no meu país eu sou conhecida por isso’.”.

Marquezine revelou ainda que perdeu o voo para Los Angeles para fazer o teste para o filme. O motivo? “Pura incompetência de fazer uma mala. Eu não tenho uma desculpa para usar em meu favor”, disse a atriz. Depois de muito esforço, ela conseguiu um vôo para o mesmo dia, chegando lá na noite antes do teste.

Após a estadia em Los Angeles por um dia, Bruna seguiu para Nova York, e recebeu a notícia no dia em que iria assistir o espetáculo ‘MJ: The Musical’ na Broadway. Após a confirmação de que estaria no filme da DC, ela foi assistir ao musical e celebrar a notícia. “A gente tinha que celebrar. Vai para onde? Andar na rua, no frio? Não dava. A gente foi parar num um bar de sinuca, nem eu nem Juliana (empresária e amiga) sabemos jogar. Fazendo amizade com estranhos… estava leve”, disse a atriz.