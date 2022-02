Britney Spears receberá R$ 76 milhões para escrever livro sobre sua história

A cantora escreverá sua biografia, contando suas visões a respeito de carreira e dos momentos difíceis que enfrentou

Britney Spears, 40, vai receber US$ 15 milhões (o equivalente a R$ 76,5 milhões) para escrever um livro contando sua história. A informação foi dada pela coluna Page Six, do jornal The New York Post, que cita fontes do setor editorial.

O livro biográfico deverá trazer a visão da cantora a respeito da carreira e do período em que viveu baixo a tutela do pai, Jamie Spears. Ele vai ser publicado pela Simon & Schuster após uma guerra de ofertas feitas por diversas editoras.

Segundo o “New York Post”, esse é um dos maiores acordos feitos para esse tipo de publicação, ficando atrás apenas do assinado por Barack e Michelle Obama em 2017. Na época, o casal teria recebido mais de US$ 60 milhões (R$ 306 milhões) para escrever uma série de livros.

Em janeiro, a irmã de Britney Spears, Jamie Lynn, lançou o livro “Things I Should Have Said”, em que dava, sob a própria ótica, muitos detalhes das relações da família. A publicação foi alvo de críticas da cantora.

“Parabéns, best-seller…”, ironizou Britney nas redes sociais. “É muita coragem sua vender um livro agora falando merda sobre mim, mas você está mentindo… Queria que você passasse por um detector de mentiras para as massas de pessoas verem que você está mentindo sobre mim!!!”

“Eu gostaria que Deus pudesse descer e mostrar a todo o mundo que você está mentindo e ganhando dinheiro comigo”, prosseguiu. “Você é escória, Jamie Lynn.”