Britney Spears desativa conta no Instagram e explica motivo

Britney Spears desativou o perfil no Instagram nesta terça-feira, 14. A atitude surpreendeu muitos fãs que se preocuparam com a saúde mental da cantora e passaram a especular quais seriam os motivos do afastamento.

Alguns internautas criaram a teoria de que o ocorrido poderia ter relação com a batalha judicial que Britney enfrenta contra o pai, Jamie Spears, pelo fim da tutela. No mesmo dia, a artista explicou o motivo no Twitter.

“Não se preocupe, pessoal. Estou apenas tirando um tempo das redes sociais para comemorar meu noivado. Eu voltarei em breve”, escreveu. Spears tem cerca de 34 milhões de seguidores no Instagram, e ultrapassa os 55 milhões no Twitter.

A cantora anunciou o noivado com Sam Asghari neste domingo, 12. Nas redes sociais, ela publicou um vídeo mostrando o anel de diamante. Os dois se conheceram em 2016, quando gravaram o clipe do single Slumber Party.

Em julho, ela entrou com uma ação judicial para retirar a tutela exercida pelo pai há 13 anos e que, segundo ela, representa um “abuso”. Há alguns dias, Jamie Spears entrou com uma petição para acabar com a guarda.

Estadão Conteúdo