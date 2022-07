Brenda e Matheus vencem o Power Couple

O casal recebeu 53,88% dos votos nesta quinta-feira (14) e venceram Adryana e Albert e Karol e Mussunzinho

O casal formado pelos influencers Brenda Paixão e Matheus Sampaio foi o vencedor da sexta edição do reality Power Couple Brasil (Record). Os dois receberam 53,88% dos votos nesta quinta-feira (14) e venceram Adryana e Albert e Karol e Mussunzinho.

O prêmio de R$ 330 mil foi disputado por 13 casais, em um reality apresentado por Adriane Galisteu, 49.

Ao longo do jogo, os vencedores tiveram discussões de relacionamentos, as famosas DRs, brigaram e fizeram discursos cheios de emoção na hora de pedir os votos do público.

A sexta edição do reality teve brigas como a protagonizada pelo ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, que partiu para cima de Matheus Sampaio quando este foi salvo pelo público após a terceira DR do programa. Hadballa precisou ser segurado.

Nas redes sociais, a equipe de Brenda agradeceu os votos. “Vocês são incríveis, independentemente do resultado”, a equipe escreveu no Twitter. “Brenda e Matheus incendiaram essa temporada com emoções. O resultado de uma trajetória tão incrível não poderia ser outro”, postou o perfil de Matheus.

No programa, os casais passaram por uma série de desafios de afinidade valendo dinheiro para testar o quanto se conhecem. Mas para se dar bem no jogo, marido e mulher precisaram confiar um no outro e saber apostar até R$ 40 mil.

Os casais que cumpriram as tarefas propostas nas provas ficaram com o dinheiro, acumulado até a grande final. A dupla vencedora agora leva o montante obtido ao longo da temporada.

Dinei, Cartolouco, Pe Lanza, Nahim e até os pais do MC Gui estiveram entre os nomes do elenco de casais do Power Couple, reality que estreou sua sexta temporada na Record em abril.