As inscrições já estão abertas pelo site oficial do evento www.brasilsuperbattle.com

Acontece nos dias 25 e 26 de setembro (sábado e domingo) a 3ª edição nacional do projeto ‘Brasil Super Battle – Encontro Nacional de B. Boys e B. Girls do DF e Entorno’ (Edição FAC ocupação CONIC)

Nesta terceira edição as batalhas/competições serão nas modalidades de Crew/grupo mistos, Rima/individual e Kids/individual, e também contará com painéis pintados ao vivo pelos grafiteiros Elom (@elom.ceilandia), Mudof (@juniormudof) e Sowtto (@sowtto_df_zulu)

O projeto faz parte de mais de 30 anos de atividades, manifestações e ações sócio-culturais e artísticas fomentando, promovendo e projetando em especial a cultura Hip Hop, seus artistas, praticantes e adeptos desde o início da década de 80.

O Encontro se mantém no CONIC-SDS, região central de Brasília favorecendo o acesso de forma centralizada para artistas e adeptos da cultura Hip Hop e cultura urbana em geral de todas as RAs e do Entorno, sendo uma referência também da Região Centro Oeste, Brasil e turistas em geral.

O Encontro de B. Boys e B. Girls do DF e Entorno se orgulha em ao longo destas décadas ter cumprido seu papel de disseminar, promover e projetar a cultura Hip Hop e principalmente o Breaking e seus praticantes, no apoio ao desenvolvimento, formação e projeção dos mesmos agora também como atletas do DF, com a certeza de seu dever cumprido, e já preparado para as eminentes mudanças em prol dos praticantes e adeptos desta dança/modalidade olímpica, continuamente disseminando e fomentando de forma atemporal a cultura Hip Hop e a cultura urbana em geral.

HISTÓRIA

Sua primeira edição nacional aconteceu em 2012 já tendo como produtores Rivas e Jane artistas participantes desde seu no início, sua segunda edição nacional foi realizada em 2018, com seletivas em três estados PA/Belém , MG/Uberlândia, GO/Goiânia e seletivas locais em Ceilândia, Planaltina e seletiva final e a final do Campeonato na Biblioteca Nacional em Brasília/DF.

OLIMPÍADAS 2024

O ‘Breaking’ é a dança da modalidade da competição e que agora após várias décadas se tornou uma das mais recentes modalidades olímpicas, estando presente na próxima Olimpíada de Paris em 2024.

Os Jogos Olímpicos premiarão com uma medalha de ouro ao melhor Bboy e a melhor Bgirl do mundo em 2024 — é essa a nomenclatura do “atleta” de breaking.

E, para isso acontecer foi necessário um processo, já em curso, de transformar uma atividade física/artística/cultural em um esporte, o que passou pela criação de regras padronizadas e de estrutura hierárquica.

A modalidade está sob a responsabilidade da WDSF (World Dancing Sports Federation), uma entidade criada para organizar as competições internacionais de dança de salão e que conseguiu, no passado, ser reconhecida pelo COI como a responsável pela dança.

Dentro das regras do breaking as competições se resumem ‘um contra um’, ‘dois contra dois’ e ‘quatro contra quatro’, mas o programa olímpico, ao menos por enquanto, só terá o torneio individual, com provas no masculino e no feminino.

O DJ faz parte das regras e é ele quem escolhe a música que será tocada em cada batalha, que tem um número pré-determinado de rounds, que varia de acordo com a fase da competição. Cada round, no um contra um, terá tempo máximo de 60 segundos.

PROGRAMAÇÃO

WORKSHOP PARA KIDS

Dia 25/09 às 10h

Workshop Kids

Faixa Etária de 07 a 13 anos (acompanhados dos pais e ou responsável)

Instrutor: Bboy Fernando (GO)

Dia 25/09 às 11h

Eliminatória da batalha de Kids

Dia 25/09 às 11h

Confirmação de inscrição CREW

Dia 25/09 às 13h

Workshop Breaking

Instrutor: Bboy Léo (SP)

Dia 25/09 às 13h

ELIMINATÓRIA CREW X CREW

Dia 25/09 às 14h

Show com Rivas e Ravel + convidados

Dia 25/09 às 13h

Abertura

Dia 26/09 às 13h

Workshop Breaking

Instrutor: Bboy Gerson (SP)

Dia 26/09 às 13:00

Quartas de Final CREW X CREW

Dia 26/09 às 14h

Quartas de final batalha de Mc’s

Dia 26/09 às 15h30

Semifinal batalha crew x crew

Dia 26/09 às 16h10

Semifinal batalha de Mc’s

Dia 26/09 às 16h50

Show Rivas e Ravel + convidados

Dia 25/09 às 17h10

Final batalha kids

Dia 26/09 às 17h40

Final batalha de Mc’s

Dia 25/09 às 17h50

Final batalha crew x crew

Dia 25/09 às 18h

Premiação & encerramento

Serviço:

3ª Edição do Brasil Super Battle

Dias 25 e 26/09 (sábado), das 10h às 17h e (domingo), das 13h às 19h

Local: CONIC: Setor de Diversões Sul- ao lado da Rodoviária-Asa Sul

Informações e inscrições: www.brasilsuperbattle.com

Instagram: @brasilsuperbattle

