Boninho faz declaração para Ana Furtado em comemoração aos 26 anos juntos

O diretor do Big Brother Brasil compartilhou um vídeo nas redes sociais com a amada; Eles celebram 26 anos de união e 22 de casados

Boninho, de 60 anos, fez uma declaração para a esposa, Ana Furtado, de 48. Em seu Instagram, o diretor celebrou o aniversário de 26 anos de união com a apresentadora. Eles são pais de Isabella, de 14 anos.

“Ana é meu porto seguro, minha amiga, companheira, minha paixão. Ela me faz bem e me faz sorrir. Dançamos, treinamos e nos divertimos juntos. É o amor da minha vida, minha luz. Amiga e inspiração. Gostamos das mesmas coisas e dividimos nossas diferenças. Adoro acordar ao lado dela e morro de saudades quando estou longe”, iniciou Boninho.

“Amo cada minuto de nossas vidas e faço planos para o nosso futuro. Vamos ficar juntos a vida toda, esse é o meu sonho, nosso destino. Ana, meu amor, você é minha vida. Que sorte a minha ter sido escolhido por você. Você me transformou, me fez melhor, me fez abrir meu coração”, finalizou.

Ana Furtado também fez uma postagem de fotos antigas com o esposo, comemorando a data.

21 de março. Nessa data, em 1996, @jbboninho e eu nos conhecemos. Nosso encontro foi especial no primeiro instante…. E desse dia em diante nós nunca mais nos separamos. Exatos quatro anos depois, 21 de março de 2000, oficializamos a nossa união e hoje completamos 22 anos de casados”, começou Ana.

“O tempo voou! As primeiras fotos desbotaram, nós dois mudamos, nos transformamos… e o nosso amor junto cresceu, amadureceu, deu frutos. Seguiu forte e leve como sempre foi. Ontem reencontrei essas fotos e agradeci por tanto… Pela nossa cumplicidade, parceria, amizade. Pelo seu cuidado e carinho. Pelo frio na barriga que ainda sinto depois de tantos anos. Por ter encontrado meu melhor amigo da vida no meu grande amor! Desejo e sonho com mais 22, 23, 24, 25, 26 anos… uma vida inteira ao seu lado é pouco. Te amo! Juntos somos imbatíveis”, concluiu a apresentadora.

Nos comentários, fãs e amigos parabenizaram o casal.