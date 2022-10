Bolsonaro é um grande homem’, diz Cassia Kis, após dizer que ele deveria apanhar de cinto

Católica, Cássia admitiu que Bolsonaro já falou muita bobagem e reconheceu os erros porque tem sido transformado com muita força

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro, RJ

A atriz Cássia Kis, 64, disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é “um grande homem” durante o lançamento da novela “Travessia”, no Rio, nesta terça-feira (4). A afirmação foi feita dois anos depois dela criticar Bolsonaro, chamá-lo de “homem infantil” e dizer que ele “deveria levar uma surra de cinto da mãe”.

Cercada por repórteres, a atriz se viu bombardeada por perguntas sobre sua posição política -ela ainda não tinha declarado publicamente o seu voto, mas deu dicas nas redes de que votou 22 no domingo.

“Hoje, ele é um grande homem. Ele está se transformando sim em um grande homem. Eu tenho visto esse homem chorar. Ele é um homem se transformando positivamente”, disse. “Ele está vendo o tamanho da responsabilidade e não é atoa que o país tem mostrado a sua mudança com muita força.”

Católica, Cássia admitiu que Bolsonaro já falou muita bobagem e reconheceu os erros porque tem sido transformado com muita força pela vida religiosa. Para a atriz, o presidente ainda não é um católico de verdade, mas pode vir a ser, e ele está sendo apoiado por sacerdotes católicos do Brasil e do mundo.

Segundo a atriz, Bolsonaro é o único presidente da República no mundo que fala com força de Deus. “Eu tenho visto esse homem chorar e não são lágrimas de crocodilo, são lágrimas verdadeiras”, disse, pedindo para a repórter encerrar o assunto. “Ele é um homem se transformando positivamente.”

Antiaborto e de direita, a atriz disse que está muito feliz de ter encontrado a verdade. “Não aprovo o aborto”, disse. “Eu quero estar no lugar da direita numa vida direita inclusive. Eu não quero ser abortista e eu não sou nem vou pregar isso”, acrescentou a atriz.