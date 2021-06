Bohemia convida as pessoas a moverem tradições e aproveitarem o São João 2021

A marca faz uma releitura do São João e promove ações que propõe entretenimento e um novo olhar para a festa

Pamonha, cuscuz, quentão, correio elegante, paçoca, forró, fogueira… Passar 2021 sem curtir todas as tradições e delícias do São João parece inacreditável, não é mesmo? Foi pensando nisso, que Bohemia, a marca que move tradições, convida as pessoas a fazerem uma releitura da festa mais esperada do nordeste, respeitando o isolamento social e trazendo ações que prometem não deixar a fogueira do São João se apagar.

“As tradições passam de geração em geração e ganham novos elementos e releituras com o tempo. A interação com os consumidores e a adaptação em tempos de isolamento social nos fizeram pensar em alternativas que mantivessem viva a chama da tradicional festa de São João “, explica Gustavo Saab, gerente de Marketing de Bohemia. “Bohemia vai enaltecer a cultura da região e proporcionar um pouco do clima do São João para todos”, completa Gustavo.

Para começar a festa, Bohemia abre as portas da Vila Bohemia em Campina Grande (PB), Fortaleza (CE) e o Distrito Federal. A novidade é uma vila enfeitada de São João com muitas comidas típicas preparadas especialmente pelas tradicionais barracas da festa. O acesso a Vila Bohemia acontece via drive-thru ou delivery pelo aplicativo Zé Delivery e enquanto ajuda os consumidores a embarcarem na história, também garante a renda para os trabalhadores do São João.

Outra iniciativa promete movimentar as redes sociais: uma fogueira interativa de oito metros de altura, instalada na Vila São João Bohemia de Campina Grande. As chamas ficarão cada vez mais fortes na medida que as menções com #SãoJoãoBohemia, vindas de todos os cantos do Brasil, forem aumentando nas redes sociais.

Já em Recife (PE), Salvador (BA), Natal (RN) e Fortaleza (CE) o famoso Correio Elegante chegará para divertir os consumidores. A Bohemia reinventou a brincadeira e agora as mensagens serão estampadas nos canais e mídias da marca.

Quando o assunto é promoção “O Melhor do São João Bohemia” chega com prêmios incríveis, como duas viagens com acompanhante para as melhores festas Juninas do Brasil em 2022. Para participar o consumidor precisa comprar seis unidades de Bohemia (de qualquer tamanho) e cadastrar o cupom fiscal no site da promoção.

Confira a programação:

