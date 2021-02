Bloco Eduardo e Mônica e DJ Daniel Futuro se apresentam em carnaval seguindo protocolos de segurança

PUBLICIDADE

Nesse momento tão novo e sem carnaval de rua, o bloco Eduardo & Mônica anuncia que irão se apresentar em um formato inédito.

Seguindo protocolos de segurança e higiene, a apresentação acontece no dia 15 de fevereiro, segunda de carnaval, no Laguna Gastrobar, que fica na orla no Clube Ases, a partir de 12h.

Criado em janeiro de 2017 o Bloco Eduardo e Mônica já chegou sacudindo as multidões. Guitarras e distorção se uniram à pegada forte da percussão e deram cara nova a clássicos de ícones do rock da cidade como Legião Urbana, Paralamas, Raimundos, Plebe, Cássia Eller, Capital Inicial, e Natiruts.

Quem se apresenta também é um dos DJ’s mais aclamados da atualidade da cidade, o DJ Daniel Futuro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segurança

A apresentação acontece com todos os protocolos de distanciamento social, higiene e segurança, respeitando o decreto que permite a realização de apresentações musicais ao vivo em bares e restaurantes do DF.

Aferição da temperatura na entrada, mesas limitadas com distanciamento, acesso obrigatório com máscara e pontos estratégicos de higienização são alguns dos cuidados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Laguna funcionará de 12h as 02h.

SERVIÇO

Bloco Eduardo e Mônica

Quando: 15 de Fevereiro

Onde: Laguna Gastrobar Drinks e Food

Orla do Clube Ases

SCES Trecho 2, Asa Sul

Horário: 12h às 02h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atrações:

BLOCO EDUARDO & MÔNICA

DANIEL FUTURO

DJ MAFFRA

Quanto:

MESA 4 LUGARES

R$: 200,00

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

MESA 6 LUGARES

R$: 300,00

MESA 8 LUGARES

R$: 400,00

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MESA BISTRÔ 2 LUGARES

R$: 150,00

Valores equivalentes à meia entrada e primeiro lote

VENDAS :

www.bilheteriadigital.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: (61) 99109-9096