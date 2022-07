Blake Jenner, ator de ‘Glee’, é preso nos EUA

Apesar da situação, Blake ficou detido por apenas um dia. Contudo, o portal destaca que o ator terá que comparecer perante um juiz

No último domingo, 17, o ator Blake Jenner, conhecido por seu personagem Ryder Lynn em Glee, foi preso em Burbank, nos Estados Unidos, por dirigir embriagado. As informações são do TMZ.

Tudo aconteceu após o ator não respeitar a sinalização de trânsito e passar no farol vermelho, por volta das 23h. Assim, após notarem a imprudência, policiais locais o abordaram e o fizeram realizar um teste de sobriedade, que constatou embriaguez.

Apesar da situação, Blake ficou detido por apenas um dia. Contudo, o portal destaca que o ator terá que comparecer perante um juiz.

Vale ressaltar que essa não é a primeira polêmica envolvendo o nome do ator. Em 2020, ele assumiu publicamente ter agredido a ex-namorada, Melissa Benoist, de Supergirl. “Eu assumo total responsabilidade pela dor que infligi durante meu relacionamento com minha ex-parceira – emocionalmente, mentalmente e, sim, fisicamente”, disse em nota no Instagram.

Na época, ele detalhou o acontecimento: “Dois anos antes do fim do nosso relacionamento, houve uma vez em que minha parceira e eu estávamos em uma discussão que ficou mais intensa e, em um momento de frustração, enquanto eu estava no corredor e ela no nosso quarto, eu atirei meu celular sem direção e acertei minha antiga parceira no rosto”. No entanto, ele alegou que também foi agredido por Melissa.

Estadão Conteúdo