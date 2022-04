Billie Eilish e seu irmão Finneas participarão de episódio de ‘Os Simpsons’

Esta não será a primeira vez que o programa “Os Simpsons” dialoga com o universo da música. Em dezembro, o cantor Bad Bunny utilizou os personagens da série para gravar o clipe da música “Te Deseo Mejor”

A cantora Billie Eilish e seu irmão, o também músico Finneas O’Connell, participarão de um episódio de “Os Simpsons”, um dos seriados animados mais longevos e história da televisão americana, atualmente em sua 33ª temporada.

A informação foi divulgada por Eilish em sua conta no Instagram.

Intitulado “Quando Billie Conheceu Lisa”, o episódio vai ao ar na versão americana da plataforma de streaming Disney+ em 22 de abril, sexta-feira da semana que vem, e contará a saga da filha de Homer Simpson à procura de um lugar sossegado para praticar saxofone –o que ela encontra ao conhecer Billie Eilish e Finneas. Os irmãos então a convidam para o seu estúdio para uma sessão de improviso.

A Folha entrou em contato com a assessoria do Disney+ para confirmar se o episódio seria exibido também na versão brasileira do serviço, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Esta não será a primeira vez que o programa “Os Simpsons” dialoga com o universo da música. Em dezembro, o cantor Bad Bunny utilizou os personagens da série para gravar o clipe da música “Te Deseo Mejor”. No episódio, o músico de Porto Rico ajuda Marge e Homer Simpson a fazerem as pazes após uma briga.

A estreia de Eilish em “Os Simpsons” ocorre um dia antes de sua segunda apresentação no festival Coachella, no qual ela se destaca como uma das principais atrações. Em 2019, sua apresentação no mesmo evento foi considerada como um momento importante para a decolagem de sua carreira global.