Biel diz ter sido expulso de restaurante de SP por vestir regata

O cantor Biel, 25, e sua namorada, a cantora Tays Reis, 26, foram convidados a se retirar do Terraço Itália, restaurante dos mais chiques em São Paulo. Segundo a versão do músico, tudo aconteceu por ele usar uma regata. Procurado, o estabelecimento ainda não respondeu sobre o assunto.

Segundo Biel, tudo aconteceu na noite de segunda-feira (13). Vestido com um blazer branco, uma regata da mesma cor, calça e um tênis colorido, ele revela que foi expulso do lugar depois que decidiu tirar o casaco por causa do calor.

“Tinha mulher de vestido de alça mostrando muito mais pele do que eu. Mas ele [gerente] falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Qual é a diferença?”, disparou ele em seus Stories.

“Estou de esporte fino. Nunca fui tão humilhado na minha vida”, emendou o cantor. Tays concordou com tudo o que o namorado disse e até mostrou nas redes sociais uma foto da página do restaurante com uma cliente usando vestido com os ombros à mostra.

Biel e Tays Reis começaram a namorar ainda em 2020 quando ambos ficaram confinados em A Fazenda 12 (Record). Entre idas e vindas, resolveram se entender e manter o namoro fora da casa. Em maio deste ano, ambos anunciavam o fim da relação, mas agora reataram.