‘Me deu taquicardia’, afirma Samara Felippo ao relatar racismo que filha sofreu na escola

Samara afirmou que mandou um email para a escola relatando o que aconteceu. Ela disse que a instituição chamou os pais para conversarem

SÃO PAULO, SP

Samara Felippo, 42, afirmou que a sua filha caçula, de oito anos, foi vítima de racismo na escola. Em live no Instagram nesta segunda (13), a atriz contou que sentiu taquicardia no momento em que a menina contou o que tinha acontecido. “A [nome da menina] veio me relatando que um amiguinho dela chamou ela de negrinha chata: ‘ah, sua negrinha chata’. Só que ela veio me contar isso, sei lá, uma semana depois do ocorrido”, afirmou Samara na conversa online com a atriz Carolinie Figueiredo e a escritora Thainá Briggs, autora do livro “Mães Pretas – Maternidade Solo e Dororidade”.



“Me deu uma taquicardia momentânea e eu falei: ‘filha, está tudo bem? Como é que você recebeu isso? Você precisa falar para a professora na hora, porque o menino branco lá que falou não pode repetir isso. Ele tem que aprender que isso é crime'”, contou a atriz.



Samara afirmou que mandou um email para a escola relatando o que aconteceu. Como resposta, ela disse que a instituição chamou os pais e o menino para conversarem sobre o assunto. “Eu estava até discutindo isso com o meu companheiro: ‘Como é que a gente vai começar a ter uma resposta positiva da sociedade se esse menino branco chega na escola, que se diz inclusiva, antirracista, mas em casa os pais são imbecis, e ele vai repetir o que os pais estão falando”, disse.



“E crianças como a minha filha e tantas crianças pretas que deixam de ir para a escola e são feridas na primeira infância, atravessadas pelo racismo…”, acrescentou. A atriz disse que ficou muito irritada quando soube do acontecido. “E ela [a filha] é forte sabe… Eu falei: ‘você está bem meu amor, está tudo bem? Você se ofendeu, se humilhou?’ Ela respondeu: ‘não, mamãe, eu só fiquei com vergonha de falar na hora’. Eu disse: ‘mas tem que falar na hora, não só para esse corpo docente saber, ter capacidade de lidar com a situação racista, como para esse menino aprender também'”, completou.



As duas filhas da atriz, de 8 e 12 anos, são frutos do relacionamento dela com o jogador de basquete Leandrinho, 38 –o casal se separou em 2013