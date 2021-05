“Eles estavam aparentemente drogados, desde a praia deu para ver, dava para ver que estavam alcoolizados”, relembra a modelo

A modelo Bianca Dominguez, que estava com MC Kevin momentos antes do funkeiro cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no último dia 16 de maio, deu entrevista a Roberto Cabrini, no “Domingo Espetacular” exibido no último fim de semana. Ela chorou ao relembrar o que ocorreu naquela noite.

“Eu tentei me aproximar quando vi o que ele estava fazendo, eu já vi as mãos dele praticamente se soltando, eu entrei em desespero. Eu vi a hora que ele caiu”, disse Bianca. Ela relembrou que subiu para o quarto 502 com Victor Elias Fontenelle, o MC VK, e que Kevin chegou minutos depois para evitar ser flagrado pela esposa, Deolane Bezerra. “A gente começou a se beijar, a ficar, e o Victor também quis ficar junto, eu falei que seria R$ 1 mil de cada um”, contou a acompanhante.

Bianca citou Jonathan, outro amigo de Kevin que esteve no quarto do hotel e teria saído para buscar preservativos. Ele não participou do ato sexual, mas voltou para o quarto após a queda do cantor. Jonathan e MC VK gritaram “moio, moio”, avisando que a esposa de Kevin estaria chegando no local. “Eles começaram a gritar que estava vindo gente. Eu não sabia que a esposa estava ali [no hotel], eu estava sem entender quem estava ali”, afirmou a modelo.

Bianca também comentou que os jovens estariam sob efeito de algum entorpecente. “Eles estavam aparentemente drogados, desde a praia deu para ver, dava para ver que estavam alcoolizados”. “Eu fiquei desesperada, eu não fiquei me arrumando, eu fiquei lá [no quarto] porque não me deixaram sair do quarto, eu me vesti porque eu estava nua e desci. O segurança enfatizou de forma agressiva: ‘Arranca essa mina daqui”, completou.

Amigo rebate

Jonathan, no entanto, rebateu a versão de Bianca. O amigo e produtor de Mc Kevin negou que tenha retornado ao quarto e que tenha gritado “moio, moio”. “Quero frisar, que, se eu estivesse de fato no quarto, vendo essa cena lamentável, eu ia agarrar, eu ia gritar, [fazer] o que fosse para impedir [a queda]”, rebateu o produtor, que também deu entrevista ao Domingo Espetacular.

O produtor acusa Bianca de mentir e disse que “em nenhum momento” brincou com Kevin: “Não, em nenhum momento. Ele estava seguro do que estava fazendo, mesmo bêbado. A mulher dele não sabia onde era o quarto”.

Cabrini ligou para Bianca durante a entrevista com Jonathan. A modelo repetiu sua versão, e Jonathas rebateu: “Que pessoa mais suja”. “A gente não tava brincando, foi uma vida que se foi. Nosso amigo, você não tinha nenhum vínculo. Mesmo que fosse fã, respeito todos os fãs, mas você não conhecia ele”.

Depois da exibição da entrevista, Bianca postou um story dizendo: “Amigo que não chora? Que não expressa sentimento algum? Meus dois depoimentos são os mesmos! Que os culpados paguem pela justiça dos homens e a divina”.