‘Acredite e corra atrás’, diz Farley Mattos sobre sonhos

Farley se tornou empresário em Ipameri (GO) e Caldas Novas (GO) e compartilha sua vida na internet. Por meio do Instagram, o jovem mostraa seus propósitos

"Seja qual for o seu sonho, acredite e corra atrás". Esse o relato do jovem Farley Mattos, que ue veio de uma família humilde e através da arte do ballet mudou sua história de vida. Farley se tornou empresário em Ipameri (GO) e Caldas Novas (GO) e compartilha sua vida na internet. Por meio do Instagram (@farleymattos), o jovem mostra seus propósitos. "Tudo é possível, basta acreditar e ter fé. Fui humilhado, sofri barreiras e muito preconceito, mas venci", afirmou. O bailarino, reconhecido a título internacional, contou que nunca deixou de acreditar nele e naquilo que era importante para ele. "O sonho dos outros nunca será o meu, por isso acreditei em meus sonhos e fui atrás e realizei", disse. Por cima do preconceito "Amar o mesmo gênero , ser bailarino, não é ser diferente e sim ser abençoado por Deus como todos são", afirmou Farley Mattos.