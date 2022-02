Bianca Andrade surge nas redes sociais de visual novo e recebe elogios

A influenciadora, empresária e ex-bbb apareceu na última terça (01) com seu novo cabelo e arrancou elogios dos fãs

Bianca Andrade, a Boca Rosa, de 27 anos, apareceu de visual novo nas redes sociais na tarde de terça-feira (01). A influenciadora já havia trocado de cabelo em janeiro, e resolveu iniciar o novo mês diferente.

Em seu Instagram, a empresária postou um vídeo com a transição do antigo para o novo cabelo. Na legenda, Bianca afirmou que 2022 seria diferente. “Bota cabelo, tira cabelo, clareia cabelo… Falei que 2022 ia ser O ANO, não falei? Pode entrar cheio de novidade, fevereiro”.

A ex-bbb também mostrou a reação do filho: “Acho que alguém gostou do cabelo novo da mamain”. Boca Rosa arrancou uma sequência de risadas gostosas do pequeno Cris.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Os fãs e amigos elogiaram a empresária nos comentários dos posts. Eles escreveram: Socorro! Você tá muito gata”, “Meu Deus, Bianca, você não cansa de ser linda” e “Não sei qual versão mais perfeita”.