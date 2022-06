Beyoncé lança novo álbum em 29 de julho

O site limita-se a indicar o nome do disco junto à ilustração de uma caixa, para poder encomendar com antecedência

A estrela pop americana Beyoncé lançará um novo álbum, “(Act I) Renaissance”, em 29 de julho, informou o site da artista nesta quinta-feira (16).

“Renaissance” contém 16 títulos, de acordo com sites especializados na indústria da música. O “box set” também contém uma t-shirt e outras opções. Este álbum será o primeiro da megastar desde 2016.

O aplicativo de streaming de música Tidal, de propriedade do marido de Beyoncé, Jay-Z, também anunciou a notícia. A autora de sucessos como “Halo” tem o hábito de dar notícias sucintas de seus projetos. Em dezembro de 2013, ela inesperadamente lançou um álbum e, para o álbum “Lemonade” de 2016, informou seus fãs com uma semana de antecedência.

No entanto, Beyoncé (40 anos) não ficou inativa nos últimos anos. Em 2018, ela colaborou no álbum “Everything is Love” de Jay-Z e em 2019 lançou um álbum ao vivo e um filme, “Homecoming”, baseado em um show que ele deu durante o festival Coachella de 2018.

Ela também contribuiu com uma música, “Black Parade”, para uma nova versão de “O Rei Leão, que lhe rendeu o 28º Grammy de sua carreira.

