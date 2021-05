Berserk: Guia para assistir aos animes e tudo sobre o mangá

Em 2019, Berserk completou 30 anos de existência. O mangá de Kentaro Miura ainda não foi finalizado e, ao longo dos anos, ganhou destaque por conta das ilustrações detalhadas

Em 2019, Berserk completou 30 anos de existência. O mangá de Kentaro Miura ainda não foi finalizado e, ao longo dos anos, ganhou destaque por conta das ilustrações detalhadas, da narrativa violenta e dos personagens complexos, como Guts, Casca e Griffith. Eventualmente, a obra foi transformada em animes e games.

Nunca é tarde para embarcar na jornada de Guts, o Espadachim Negro que protagoniza a narrativa de Berserk ao lado de muitos outros personagens marcantes. Se você está interessado em consumir a obra de Miura, confira nesta página um guia sobre o mangá e animes de Berserk.

O que é Berserk

O mangá de Miura é inspirado na Europa medieval e é ambientado em um mundo de fantasia chamado Midland, em que criaturas como demônios e fadas são reais. Guts vê sua vida mudar por completo quando ele conhece o Bando do Falcão, liderado pelo angelical guerreiro Griffith. Após acontecimentos terríveis, o protagonista passa a ser constantemente perseguido por demônios por conta do estigma de sacrifício que marcou seu corpo (e sua alma).

Ao lado de Casca e aliados que ele encontra ao longo da história, Guts embarca em uma cansativa jornada em busca de vingança. Ao mesmo tempo, ele está em uma batalha constante consigo mesmo, já que para sobreviver e proteger aqueles que ama, é necessário abrir mão do orgulho e do ódio que sente pelo inimigo.

Os personagens de Berserk

Além de Guts, Casca e Griffith, há diversos personagens secundários que compõe a história de Berserk. Muitos deles são peças fundamentais no arco atual do mangá. Na galeria abaixo, você confere quem são os principais personagens da franquia — note que a descrição é breve para evitar spoilers.

Como ler o mangá de Berserk?

Ilustrado e escrito por Kentaro Miura, Berserk nasceu em 1989 e, por conta dos longos intervalos entre as publicações de cada volume, a história ainda está em andamento. Não há um padrão para os hiatos do mangá, que atualmente conta com 40 volumes.

No Brasil, a obra é publicada bimestralmente pela Panini, no formato Edição de Luxo. A editora também publicou um Guia Oficial do mangá, que contém informações e artes oficiais.

Qual é a ordem para assistir aos animes de Berserk?

É importante notar que os animes de Berserk não contemplam muitos arcos da franquia, incluindo o atual que ainda está em desenvolvimento.

Caso você tenha interesse em assisti-los, é melhor começar pela primeira adaptação, que foi lançada em 1997 e produzida pelo estúdio OLM. Berserk: Kenpū Denki tem 25 episódios e adapta os arcos “Espadachim Negro” e “Era de Ouro”. Aqui, você pode acompanhar desde a origem de Guts até os acontecimentos traumáticos que mencionamos acima. O anime não está disponível em nenhuma plataforma oficial.

O primeiro anime de Berserk estreou em 1997.

Em seguida, você pode assistir aos filmes Berserk – Era de Ouro Ato I: Ovo do Supremo Imperador, Berserk – Era de Ouro Ato II: A Batalha de Doldrey e Berserk – Era de Ouro Ato III: A Queda. Os longas animados adaptam quase que os mesmos acontecimentos do primeiro anime, mas com mais fidelidade a obra original. Os filmes não estão disponíveis em nenhuma plataforma oficial.

Por fim, um segundo anime, chamado apenas de Berserk, foi lançado em 2016 pelo estúdio Liden Films. Os 24 episódios são focados nos eventos que acontecem após a Era de Ouro e estão disponíveis na Crunchyroll. O anime não foi bem recebido pelos fãs, mas é a adaptação que mais se aproxima dos arcos atuais do mangá.

Quando Berserk vai acabar?

Em 2019, Miura mencionou que Berserk está, atualmente, “na fase final”. Ele promete que “muitos acontecimentos chocantes vão surgir após o arco atual”, mas não determina um prazo para o fim do mangá — afinal, os hiatos ainda existem.

Com informações do portal Difusão Nerd