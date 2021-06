Bem-vindo ao mundo Metamorfose: Faria lança novo álbum

Banhado no pop urbano, artista divulga novo trabalho no dia 4 de junho

“Nada é permanente, somente a mudança”. A frase do filósofo e pensador Heráclito mostra que a transformação faz parte da natureza humana. Somos responsáveis pelas metamorfoses que acontecem em nós e o novo álbum de Faria chega para aceitar e acolher as nossas próprias mudanças. Com narrativa que transmuta de uma fase solar para um ato mais íntimo e melancólico, “Metamorfose” chega banhado em referências de pop urbano, MPB, blues brasileiro, funk carioca e R&B, com participações especiais também de N2 Beats, Nanda Sil e Calena.

“Resolvi criar esse universo particular que vive em constante mudança. Aqui, quem entra é livre para sentir o que quiser, sem julgamentos. É um álbum companheiro que está ao seu lado na hora de desapegar, de sofrer, de se apaixonar. Assim como a lua, nós também mudamos de fases o tempo todo”, conta Faria. Marcadas pela voz suave já característica do artista, as 12 faixas simbolizam uma única narrativa amorosa, que transita entre o desapego de um relacionamento, a chegada de uma nova paixão, a desilusão seguida da consciência da solidão.

Faria é o símbolo de uma geração que vive uma explosão musical e criativa por meio da música, poesia, artes visuais e performances. A versatilidade é o principal símbolo do trabalho do artista, que não se limita a um único gênero musical. Reflexo de um estado pandêmico, o novo trabalho tem como proposta ser mais do que apenas um conteúdo sonoro, mas também como uma verdadeira experiência para quem ouvir.

SOBRE FARIA

A paixão do jovem Faria pela música começou antes mesmo que ele pensasse em ser cantor. Cercado por grandes influências e inspirações, cresceu em uma família artística e ouvindo clássicos da música popular brasileira. Novo rosto do pop urbano nacional, o cantor e compositor de apenas 20 anos demonstra um vasto conhecimento musical e a capacidade de absorver influências que vão muito além de sua pouca idade. Faria é o símbolo de uma geração que vive uma explosão musical e criativa por meio da música, poesia, artes visuais e performances. Ele se descobre atualmente no gênero R&B com influências do pop urbano a partir de canções autorais que simbolizam suas experiências pessoais.

Filho do renomado compositor e produtor musical da Rede Globo, Alexandre de Faria, o artista carioca começou a compor aos 16 anos e já soma mais de 100 canções escritas. Faria traz referências nacionais do blues de Ângela Ro Ro, do R&B de Luccas Carlos e da MPB de Erasmo Carlos, além dos artistas internacionais que vão desde Michael Jackson a J. Cole, Summer Walker e Post Malone. Em 2018, o cantor começou sua busca por identidade musical, iniciando na carreira autoral com seu álbum de estreia, Faria, de sonoridade majoritariamente pop e toques de reggaeton, rock, pop lento e balada romântica.