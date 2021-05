Bell Marques confirma live de São João, em junho

Transmissão ao vivo será feita no dia 5 de junho, pelo YouTube

Depois do Carnaval, não tem como negar que a festa favorita de Bell Marques é o São João! Apesar da fama nacional como um dos melhores puxadores de trio, o cantor nunca escondeu a paixão pelos festejos juninos, tendo gravado já 4 álbuns de forró durante a carreira. Por isso, o projeto Arraiá do Bell volta em 2021, com transmissão ao vivo, às 20h do dia 5 de junho, pelo YouTube.

“Quem me acompanha sabe do meu carinho pelo São João, por forró e por artistas como Luiz Gonzaga, que inspira todos nós até hoje. Esse ano, vou aproveitar para a apresentar uma música nova, que já venho cantando alguns trechos nas redes sociais”, revela o cantor.

Mais informações serão anunciadas aos poucos e os fãs podem ir se preparando e matando a saudade com a live do ano passado, disponível no canal do YouTube do artista.