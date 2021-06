Becky G se junta a El Alfa em novo single & vídeo: “Fulanito”

O single e o vídeo já estão disponíveis em todas as plataformas de música digital

A superestrela global Becky G e o renomado rapper dominicano El Alfa juntaram forças para lançar “Fulanito”, um novo single e vídeo que apresenta um contagiante ritmo urbano de merengue, marcando a primeira colaboração entre os dois artistas que, em breve, terão o mundo inteiro dançando ao som do banger animado. O single e o vídeo já estão disponíveis em todas as plataformas de música digital.

Para ouvir “Fulanito” clique AQUI.

“Estou empolgada com essa nova música que tem uma fusão muito dinâmica, já que sempre adorei experimentar diferentes ritmos que fazem você se levantar e dançar. Trabalhar nesta música com El Alfa tem sido uma experiência muito legal e espero que nossos fãs sintam a sensação tropical urbana quando a ouvem e aproveitem tanto quanto nós”, expressou Becky G.

“Fulanito” foi produzido por A.C, Rafael Rodriguez, Valley Girl e El Alfa, e escrito por Becky G, Elena Rose, Alexander Castillo Vazquez (A.C), Rafael Rodriguez, Nathaniel Campany, Kyle Michael Schearer e El Alfa.



O vídeo dirigido por BOTH (Reinaldo Ortiz e Mayte Calzacorta), apresenta uma atmosfera fresca em um bairro colorido de Miami, que flui ao ritmo de “Fulanito”, com uma série de coreografias que os fãs sem dúvida irão querer.

Sobre Becky G:

A cantora, compositora, atriz e ativista Becky G nasceu para os holofotes e sua carreira multifacetada está se tornando nada menos que icônica. As conquistas da superestrela global de 24 anos incluem dois sucessos #1 nas paradas da Billboard Latin Airplay (“Mayores” e “Sin Pijama”), um papel principal em “Power Rangers” e uma participação especial no vencedor do Emmy da Fox TV Série “Empire”.

Ela fez turnê com Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony e Jason Derulo e gravou colaborações com Daddy Yankee, Maluma, Anitta, Natti Natasha, ZAYN, Bad Bunny, Ozuna, Pitbull e CNCO, entre outros.

Becky ganhou o primeiro American Music Award de Artista Feminina Latina Favorita (2020) e o E! People’s Choice Award para Artista Latina de 2020. Ela recebeu o AMA latino de Artista Feminina Favorita dois anos consecutivos (2018 e 2019) e recebeu o AMA Latino de Canção Urbana Favorita (por “Mayores”) em 2018. Ela também apresentou o YouTube Diamond Play Button por ultrapassar 10 milhões de seguidores na plataforma (ela agora tem mais de 18 milhões).

Becky recentemente aceitou o prêmio Agent of Change no 2020 Premios Juventud (Latin Youth Choice Awards) por seu ativismo e por usar sua plataforma para inspirar mudanças positivas. Em 2019, ela recebeu o Extraordinary Evolution Award no Latin American Music Awards 2019 por seu sucesso como uma jovem intérprete que atingiu o auge do sucesso em um curto período. Ela também foi homenageada pela Latin Recording Academy como uma das Leading Ladies in Entertainment (2018) e por sua cidade natal, Inglewood, Califórnia, por suas contribuições à comunidade hispânica; ela foi reconhecida como uma das “18 Teens Shaking Up Pop Culture” da Rolling Stone e uma das “21 Under 21” da Billboard.

Além disso, ela lançou o podcast “En La Sala” com a Amazon Music – ao vivo de sua sala durante a quarentena. A cada episódio, Becky doava US$ 10 mil para uma instituição de caridade de sua escolha e conversava com convidados importantes desde a vice-presidente eleita Kamala Harris sobre política até a estrela do reggaeton J Balvin sobre saúde mental.

Como neta de imigrantes mexicanos, nascida e criada em Inglewood, Califórnia, Becky conhece as dificuldades e é apaixonada por sua comunidade. Ela usa sua plataforma massiva para falar contra a desigualdade e aumentar a conscientização sobre questões sociais, incluindo Black Lives Matter e DREAMers, e fez questão de retribuir à sua comunidade ao longo do caminho.

Becky é atualmente embaixadora da marca Xfinity Comcast e Michelob Ultra Pure Gold e lançou com sucesso suas próprias coleções de maquiagem com cosméticos ColourPop, uma colaboração de roupas com PrettyLittleThing e uma linha de óculos com DIME Optics.

Seu álbum de estreia, Mala Santa, foi lançado em outubro de 2019 e foi certificado 8X Platinum nos Estados Unidos, Platinum na Espanha e Gold no México.