Participantes do BBB21, Karol Conká é ultrapassada por Lucas em número de seguidores no Instagram

Lucas Penteado, que ganha força e apoio fora da casa mais vigiada do Brasil, passou o número de seguidores de da cantora Karol Conká no Instagram, após desentendimentos dos dois no reality. A “mamacita”, como Karol se intitula, perdeu cerca de 295 mil seguidores desde o início do programa.

O brother acumula mais de 1,600 milhões de seguidores na rede social, enquanto a cantora tem a marca de pouco mais de 1,547 milhões. Os números foram coletados até o momento da conclusão desta matéria. A artista é reprovada pelo público por suas atitudes com Lucas desde os desentendimentos dele com os outros participantes, que ocorreram na festa da última sexta-feira (29).

Além disso, os internautas também apontam falas xenofóbicas e preconceituosas com outras religiões vindas da rapper. E não apenas anônimos, mas famosos como Ludmilla e Jojo Toddynho também reprovam as atitudes da sister.

Os fãs do programa chegaram até a criar uma espécie de live para acompanhar a queda, em tempo real, no número de seguidores de Karol. A rapper também foi ultrapassada por Juliette, a participante do grupo Pipoca que atualmente conta com mais de 2,230 milhões de seguidores na rede social.