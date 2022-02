Naiara Azevedo fala sobre medo de se relacionar com as pessoas

Em conversa com sisters, a cantora falou sobre vida sexual: “Meu pai ensinou que se eu sentasse no colo, iria engravidar”.

Naiara Azevedo, contou para Jessi de um sonho érotico que teve nesta madrugada (02). Ao entrar no assunto de relacionamento, a sertaneja afirmou que desde sempre ela é mais recatada em relação a sexualidade. Naiara contou que está solteira desde o fim do casamento com Rafael Cabral, no ano passado. A cantora ainda desabafou que, por causa de sua criação, ela precisa conhecer muito bem a pessoa antes de beijá-la na boca.

“Quando eu era casada, não conseguia sentar no colo do meu marido. Meu pai ensinou que se eu sentasse no colo de homem eu iria engravidar, que era coisa de puta. Fui criada em uma sociedade muito fechada. Era algo errado. Meu pai me educou da forma que ele aprendeu. Não tive muitos namorados. Só levei um namorado na minha casa e depois eu casei”, conta.

“Eu mal me permito conversar, tenho bloqueio. Gosto de paquerar, saber da vida da pessoa. Palestrinha! Tenho que saber tudo da vida da pessoa. [Quando vai pro beijo] já estou emocionada.”

Naiara disse também que o empoderamento geralmente fica só para suas músicas e que precisa se libertar um pouco. “Eu falo tanto de empoderamento, mas na hora de fazer comigo, corro. Se eu sair em uma balada em Goiânia, os homens ficam olhando de longe. Todos olham muito. Me comem com os olhos, mas não têm atitude de conversar, desenvolver assunto. Não sei se eles têm medo.”

Sobre o sonho

A conversa começou após a sertaneja contar que sonhou beijar um homem comprometido. “Jamais na minha vida faria isso. Se a pessoa está comprometida, jamais. Para mim morreu! No sonho, o boy tinha namorada e ele me beijou”, Jessi incentivou a sister a viver um romance na casa.

“Não faço lá fora nem escondido [beijar na boca], imagina aqui na frente dos outros. Vergonha da minha mãe falar que sou sem vergonha (risos). Já passei muitos anos sem (fazer sexo)”, finalizou Naiara.