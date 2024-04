Mari Gonzalez retorna para a casa do BBB pela primeira vez desde 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Mari é apresentadora do Mesacast, e acompanhou Marcos Veras na gravação de um quadro. A atração, “Vamo Invadir sua Casa”, colocou eles dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Os cinco finalistas do programa, até então, se emocionaram com a entrada deles no reality. Beatriz, Alane, Davi, Matteus e Isabelle conseguiram interagir com Mari e companhia através da janela.

Em entrevista ao Gshow, Mari celebrou esse retorno para a casa. Ela foi um dos destaques da edição de 2020 do BBB. “Tudo o que eu vivi no Big Brother foi um marco na minha vida, e eu nunca vou esquecer. E agora eu não fico só emocionada pela casa, eu fico emocionada porque agora eu faço parte mais ainda da família Big Brother”.