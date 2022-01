Maíra Cardi se revolta ao ver Arthur Aguiar comendo pão

A influenciadora fitness e esposa de Arthur Aguiar, se revoltou após descobrir que o brother comeu um pão no BBB.

Maíra Cardi apareceu indignada em seu Instagram depois de ver Arthur Aguiar comendo pão no Big Brother Brasil, e causou comentários negativos dos internautas na WEB, “ela é a pessoa mais gordofóbica que já vi”.

“Amor, você não podia ter comido pão! Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu ‘corpinho’. Nove quilos se foram à toa? Trinta dias batalhando nesse corpinho bonito para o Brasil ver, e você comeu pão? Não faça isso!”, disse Maíra.

Após a indignação, a influenciadora questionou seus seguidores sobre as amizades verdadeiras. “Suas melhores amigas te conhecem de verdade? A sua alma, a sua dor, as suas aflições e as suas angústias? Tristezas e as suas inseguranças? De verdade, pode o Brasil inteiro falar outra coisa, mas a sua melhor amiga precisa conhecer sua alma”, completou.

Maíra afirmou que apenas as amigas sabem seu verdadeiro medo ao assistir o BBB. A influenciadora compartilhou uma conversa com a melhor amiga, onde ela afirmava o verdadeiro medo de Maíra: “Enquanto as pessoas acham que você tem medo que ele ‘coma’ gente, seu único medo é que ele coma pão”.

A atitude da influenciadora ocasionou revolta nos internautas. O humorista Paulo Vieira comentou em suas redes sociais: “É involuntário mas, a gordofobia da moça fez brotar em mim um “Bem Feito” para cada gaia que já levou”.

“A Maíra Cardi é uma das pessoas mais gordofóbicas que eu já vi. Não consigo rir de nada que compartilham dela como se fosse meme. O nome disso é terrorismo alimentar e quem segue ela compactua com isso”, escreveu uma internauta.