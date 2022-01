Em entrevista, Maíra Cardi comenta sobre recomeço com Arthur Aguiar e gera polêmica

Maíra Cardi foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter após afirmar que o marido é uma ‘vítima da sociedade’.

Maíra Cardi, de 38 anos, deu uma entrevista para o ‘Jota Jota podcast’ e suas respostas polemizaram na web. A coach comentou sobre as traições e afirmou que o ator é uma vítima da sociedade.

“Meu marido – e não é defendendo – também é uma vítima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres”, comentou a coach.

Maíra também criticou as mulheres que dizem sofrer pela falta dos ex-parceiros, mas não voltam por amor próprio.

“As mulheres que me encontram na rua e falam: eu não vou admitir, eu amo o meu marido mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo para ela: ‘não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você” afirmou ela.

A coach revoltou os internautas ao comparar orgulho com amor próprio. Em uma resposta, Maíra disse: “‘Você acabou de me dizer que está sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho, e não amor próprio. Amor próprio é fazer aquilo que te faz bem, se te faz bem estar com ele, é (por) orgulho que você não está voltando’. Então a gente confunde muito amor próprio com orgulho”.

A ex-bbb Angélica Ramos se revoltou com a resposta da coach, afirmando que a mesma estava romantizando a dependência emocional. Em seu comentário nas redes, Angélica pediu: “Não romantizem esse abuso!”

Maíra chocou os seguidores ao anunciar, no final de 2021, o retorno com o ex-marido, Arthur Aguiar. A influenciadora se separou após descobrir inúmeras traições do marido enquanto ela estava grávida de Sophia, a primeira filha do casal. Na postagem que comunicou a volta, Maíra escreveu: “Entrega aqui todas as amigas que já morderam a língua”.