Maíra Cardi afirmou que não tem medo de ser traída por Arthur Aguiar no BBB 22

A influenciadora desejou boa sorte para o marido através das redes sociais e comentou que acredita na transformação dele.

Maíra Cardi, de 38 anos, publicou um vídeo em seu Instagram após seu esposo, Arthur Aguiar, ser confirmado no camarote do Big Brother Brasil. O relacionamento entre os dois já causou diversas polêmicas devido a inúmeras traições de Arthur, mas a influenciadora acredita na transformação do marido.

“É sobre amar, perdoar e acreditar no poder do propósito de Deus. Boa sorte meu amor, estou aqui fora te apoiando! Sim, eu acredito na sua transformação, acredito na transformação do ser humano”, afirmou Maíra.

Alguns famosos deixaram um comentário apoiando a influenciadora, entre eles a cantora gospel Isadora Pompeo, a psicóloga Pamela Magalhães, o ator Eri Johnson e o padre Patrick Fernandes.

Confira a seguir a postagem de Maíra Cardi: