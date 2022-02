Ludmilla defendeu a esposa nas redes: “Não é planta”

A cantora desabafou em suas redes sociais sobre os internautas estarem chamando Brunna Gonçalves de planta dentro do BBB 22.

Parece que Ludmilla não está muito contente com os comentários sobre a esposa! A cantora desde o início se mostrou muito orgulhosa de Brunna, que está participando da edição de 2022 do Big Brother Brasil. Acontece que, nos últimos dias, a esposa vem sendo titulada pelos fãs do programa como planta, e a cantora, nada feliz com os comentários, defendeu a sister em seu Twitter.

“E aqui virou moda chamar minha Bru de verdinha? Porque vocês sabem que eu acompanho o BBB quase 24 horas e tô vendo pelo menos uns 5 lá que não entregam nada e vocês quietinhos”, começou a artista.

“Ela tem uma leitura muito precisa do jogo, nunca deixa de falar o que pensa, fala na cara de quem tiver que falar e ainda é uma grande gostosa. ‘Ah mas eu vejo pay per view e não vejo nada disso’, tá vendo errado!”, continuou.

“A Brunna não é inimiga do entretenimento e nem tá lá de papinho que ‘o jogo é sobre pessoas’, mas é aquele ditado né: Sem Brunna, sem likes”, finalizou.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Os internautas responderam os tweets da cantora e continuam expondo a opinião deles que a sister está sendo “planta” na edição.