Ludmilla lança seu segundo álbum de pagode e faixas homenageia a esposa

A cantora anunciou o lançamento de “Numanice #2” em suas redes sociais e fãs comemoram o segundo álbum de pagode.

Ludmilla presenteou os fãs com seu mais novo álbum de pagode: Numanice #2. A cantora compartilhou sua ansiedade para o lançamento e mostrou as faixas que homenageiam a esposa, Brunna Gonçalves. “A Bru é minha musa inspiradora. Queria muito ver a cara dela ouvindo essas produzidas”, afirmou Ludmilla.

O primeiro álbum de pagode foi o maior sucesso. Publicado em 2021, fãs da cantora amaram as faixas no estilo musical e já aguardavam ansiosamente a parte dois do projeto.

No “Numanice #2” todas as músicas são inéditas: compostas e cantadas por Ludmilla. A segunda edição do álbum não contou com a participação de outros cantores, mas, a artista deixou claro que o projeto se tornará um DVD, ainda sem datas para as gravações e estreia, mas terão participações de outras estrelas e regravações de grandes hits.

Foto/Reprodução

Ludmilla contou sobre as faixas escritas para a esposa, Brunna Gonçalves, que está confinada no BBB 22. São elas: “Maldivas” e “212”. Ansiosa, a cantora compartilhou alguns trechos antes do lançamento em suas redes sociais.

“A minha de fé, minha preferida, eu, eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas”, cantou Lud no vídeo publicado em seu Instagram.

O álbum conta com 10 faixas inéditas:

Maldivas Meu Homem É Seu Homem 212 Me Arrepender Meu Desapego Quem é Você Maria Joana Fora de Si Cabelo Cacheado Eu Estive Aqui

Confira Numanice #2: https://open.spotify.com/album/5xm4qlyamtTnDKpAhVAtX3?si=csBOaSjcRXCMdmA_48nLFQ