Larissa e Fred vencem na categoria Biscoteiro em premiação no BBB 23

São Paulo – SP

Fred Bruno e Larissa foram eleitos os campeões na categoria ‘Biscoiteiro’ na premiação do Gshow aos participantes do BBB 23 (Globo). O casal levou mais de 70% dos votos por suas famosas dancinhas nas festas e nos espelhos da casa.



“Se tem uma coisa que a gente fez nesse programa foi dançar”, disse Larissa após receber o prêmio.

Fred também comemorou a vitória e comentou que foi ao reality show pra isso mesmo: “Se eu vim pro Big Brother, eu tô querendo ficar escondido? A gente vai pra aparecer”, declarou.



Além disso, Fred falou da importância da dança na sua vida e ainda pediu uma vaga no Dança dos Famosos: “Faz parte da minha vida desde pequeno.”

CONCORRENTES

Além dos dois, também estavam concorrendo: Marília reivindicando a autoria do meme Sangue de Maria Bonita; e as filosofias de Domitila Barros e Fred Nicácio sempre em busca do close perfeito.