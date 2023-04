Dra. Deolane faz outra harmonização facial e tira preenchimento labial: “Fiquei muito gata!”

Os novos procedimentos da advogada foram feitos tirando tudo o que ela tinha no rosto e começando do zero.

Minha gente, nesta terça-feira (25), a ex-Fazenda e advogada Deolane Bezerra, utilizou suas redes sociais para revelar aos seus seguidores que fez novos procedimentos estéticos. A Dra. revela que fez uma nova harmonização facial e tirou o seu preenchimento labial. “Tirei tudo que tinha no rosto e passei dez dias para a doutora colocar de novo. A doutora colocou fios (de PDP) e 1ml de boca”,”Fiquei muito gata”, revelou a ex-Fazenda. Após a revelação da advogada, a dentista Bruna Mesquita, que foi a responsável por fazer os procedimentos na Deolane, explicou tudo oque foi feito, retirando o que estava grotesco e a deixando natural e delicada. “Primeiro removemos todo o preenchimento antigo que estava causando um peso na região do sulconaso (bigode chinês), além dos lábios para refazermos do zero pois estava com produto fora da área correta. Após uma semana fizemos quatro fios de PDO para sustentação a fim de melhorar o bigode chinês sem criar o aspecto de rosto largo, pois rosto volumoso temos que tomar muito cuidado com preenchimento. E a última etapa foram os preenchimentos nas regiões corretas para refinamento somente”, explicou a dentista.