Laís, ex BBB 22, diz que coração de Gustavo ‘amoleceu’ com ela e menciona Anitta

O coração dele deu uma amolecida ali comigo, mas acho que agora, sim, ele vai continuar jogando. Espero que dê tudo certo no jogo dele. Tá bom, Anitta?”

Após ser eliminada do BBB 22 na noite desta terça-feira (22), Laís reagiu a uma série de comentários sobre si nas redes sociais -incluindo um de Anitta.

Isso porque, na segunda-feira (21), a cantora demonstrou que torcia pela eliminação de Laís, que enfrentava o Paredão com Douglas e Eliezer, e viveu um romance com Gustavo dentro da casa. “Apenas doida pra ver ele jogando sem uma sombra do lado”, comentou Anitta em seu Twitter, referindo-se ao affair da eliminada.

“Eita, Anitta. É, se você achava que eu era sombra… Poxa, tudo bem né”, diz Laís em vídeo publicado pelo Gshow nesta quarta (23). “Ele entrou com um posicionamento sobre o jogo, e ele tava seguindo isso. O coração dele deu uma amolecida ali comigo, mas acho que agora, sim, ele vai continuar jogando.

Espero que dê tudo certo no jogo dele. Tá bom, Anitta?”

Em outro comentário analisado pela ex-sister, um internauta escreveu: “A Laís não é planta, se posiciona desde a primeira semana”, disse um dos internautas. Laís respondeu: “Sempre deixei transparente o meu jogo, sempre deixei muito claro as minhas atitudes ali dentro. Eu também não me considerava uma planta.”

Ao falar sobre sua rejeição, ela também disse ter sido sua surpresa ao saber de sua rejeição e rebate outro comentário da internet: “Espero que as pessoas entendam que ali dentro era um jogo.”