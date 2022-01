BA-BA-DO! Irmão de Marilia Mendonça sobre Naiara Azevedo: “você nunca enganou ninguém”

Irmão de Marilia Mendonça sobre Naiara Azevedo: “você nunca enganou ninguém”

João Gustavo está inconformado com a moça dos cinquenta reais viu?

Babado daqueles grandes! BBB mal começou e o irmão da Marilia Mendonça, João Gustavo já está fazendo mutirão para tirar Naiara Azevedo… Motivo? A cantora dos cinquenta reais vai lançar uma música gravada com a saudosa cantora enquanto estiver no reality.

Gente, o rapaz está indignado no Twitter (@jgdiasgo_joao) e começou com “Parabéns Naiara isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém”, e em seguida: “Todo mundo já sabia que você entraria no bbb pra se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro dessa casa”.

E vocês acham que ele parou por aí? DE JEITO NENHUM! “Eu não vou aceitar não gente, ninguém vai ganhar em cima dela não”, continuou.

Será que ela já tinha aprontado algo anteriormente? João pelo jeito não vai esconder….