Fred Nicácio e Paula elegem alvos caso vençam repescagem do BBB 23

Os participantes da respescagem do reality conversaram sobre estratégias caso sejam escolhidos pelo público para voltarem ao programa

São Paulo – SP

Na Casa do Reencontro durante a madrugada do BBB 23, Fred Nicácio e Paula conversaram sobre como se comportarão caso vençam a repescagem e retornem ao jogo.



Paula: “Minha afinidade hoje do Quarto Deserto chama-se Amanda e Aline. Eu amo a Bruna, mas com a configuração que a gente viu, é de honra”.



Fred Nicácio: “A Bruna é meu primeiro alvo. Se eu voltar pra lá, é o meu primeiro alvo”.



Paula: “Talvez isso mude, mas eu preciso falar tudo o que tá entalado aqui pro Cezar Black”.



Durante sua estadia na casa, Nicácio tive diversos atritos com Bruna Griphao, tendo sido eliminado após ser indicado por ela ao Paredão.