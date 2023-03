BBB: Larissa grita com Key Alves e expõe falsidade na repescagem

Larissa foi uma das sisters que não deixou de partir para cima de Key Alves sem medo do cancelamento, ressaltando que a jogadora foi falsa

Já dizia Fred Nicácio que a ‘Casa de Reencontro’ estava sendo um antro de falsidade, mas precisávamos do embate entre Larissa e Key Alves para tudo ficar ainda mais interessante. Larissa não segurou as pontas e acabou jogando todas as falsidades de Key na rosa, ressaltando ainda que a jogadora a chamou de cachorra.

“Você é uma menina sem sal, você não tem segurança nenhuma, você me chamou de ‘cachorra’. Cachorra! Você falou que eu dava em cima do Gustavo. Você acha mesmo, olhando agora, que eu dava em cima do Gustavo?”, iniciou Larissa.

Key Alves concorda e Larissa ainda rebate que acredita na sua própria mentira. “Você falar que eu estava dando em cima, e tu, Gustavo, ainda confirmar e dizer que eu estava me atirando pra cima de ti… Desculpa, ridículo!”, disse.

Gustavo entra na treta e diz que tem vídeos de Larissa xingando Key, ela pede então que ele repita o que ela disse. “Eu tentei conversar contigo, mas tu é falsa. Tu não tem coragem de falar na frente dos outros”, finalizou Larissa.