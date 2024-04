Davi fala sobre não conhecer famosos no programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Vencedor do BBB 24, Davi participou de entrevistas e sanou as dúvidas dos expectadores que o elegeram como campeão na última terça-feira (16). Participante fora do padrão, O baiano nunca havia assistido ao BBB antes da última edição e também não conhecia os colegas do Camarote.

“Eu não costumava acompanhar o programa. Eu assisti só ao do ano passado, o ‘BBB 23’, que a Amanda ganhou”, confirmou ele. O brother explicou a inspiração na campeã anterior: “Ela se inscreveu para o programa com o objetivo de quitar a faculdade de medicina, porque ela tinha financiado 100% do curso.

E como eu tenho o sonho de ser médico, eu falei: ‘A esperança é a última que morre, então eu vou me inscrever'”. “Consegui sair de lá com o meu objetivo. Esse foi o incentivo”, disse ele.

Os expectadores acharam estranho o fato de Davi não conhecer participantes do Camarote ou famosos que visitaram a casa. O ex-motorista de aplicativo explicou: “Minha relação com a internet era bem pouca, porque na minha infância e na adolescência, até o ano passado, eu não era de ficar mexendo. Eu sempre tive que trabalhar e ir à luta, nunca tive tempo de ficar me comunicando, brincando ou jogando”.

Fora da casa, Davi diz que pretende mudar a realidade anterior: “Desde a infância até agora, antes de entrar no Big Brother, foi muito trabalho. Mas vou passar a me inteirar mais desses assuntos”.